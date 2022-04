L'examen de fin d'études secondaires aura lieu les 7 et 8 juillet. Photo d'illustration: Vnexpress

Hanoï (VNA) - L'examen de fin d'études secondaires - l’examen du baccalauréat de 2022 aura lieu les 7 et 8 juillet, a annoncé le 19 avril le ministère de l'Éducation et de la Formation.



En fonction de l’évolution du Covid-19 et de la proposition des présidents des Comités populaires des provinces et villes, le ministère envisage d'organiser un examen supplémentaire pour les candidats qui ne peuvent pas participer à l'examen selon le calendrier, en raison de l'influence de la pandémie.



Ainsi, le calendrier des examens de cette année aura lieu à peu près au même moment que 2021. L'année dernière, en raison d'une forte épidémie de Covid-19, cet examen avait eu lieu une fois de plus début août.



Cette année, les épreuves sont les mêmes que ces dernières années avec trois épreuves obligatoires (mathématiques, littérature et langue étrangère) et la dernière, optionnelle, au choix : sciences naturelles (physique, chimie et biologie) et sciences sociales (histoire, géographie et éducation civique).



À l’exception de la littérature, les épreuves des autres disciplines ont pour forme un questionnaire à choix multiples.



L'examen de fin d'études secondaires se déroule annuellement dans tout le pays avec la participation d'environ 900.000 à un million de candidats. Les résultats des examens sont principalement utilisés pour envisager l'obtention du diplôme d'études secondaires. La plupart des universités et des collèges utilisent également ce score comme principale méthode d'admission, parmi de nombreuses autres méthodes.-CPV/VNA