Riz vietnamien vendu au supermarché Carrefour Collagen. Photo: VNA



Paris (VNA) – L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA), en vigueur depuis août 2020, a eu un effet considérablement positif sur les exportations vietnamiennes vers la France, selon Vu Anh Son, responsable de l’Office du Commerce du Vietnam dans ce pays européen.



Cet accord aide le Vietnam à renforcer son prestige international en tant que l'un des premiers pays en développement à s'engager dans un accord commercial de nouvelle génération avec l'UE, avec des engagements de haut niveau.



Ce prestige a un rôle déterminant pour encourager les entreprises européennes à s'impliquer davantage ou à s'engager pour la première fois dans des activités commerciales avec des entreprises vietnamiennes.



Les avantages tangibles de la réduction des droits de douane dans le cadre de l'EVFTA ont beaucoup contribué à maintenir le rythme des exportations vietnamiennes vers l'UE pendant et après la pandémie de COVID-19. Malgré le ralentissement économique mondial et les tendances difficiles des exportations en général, les exportations vietnamiennes vers la France ont maintenu une croissance stable de 7,7% en glissement annuel au cours des quatre premiers mois de cette année, atteignant plus de 2,12 milliards d'euros.



Les principaux produits d'exportation du Vietnam vers la France ont été les chaussures en cuir, les produits électroniques et les téléphones, ainsi que le textile et l'habillement, qui ont représenté environ 60% de la valeur totale des exportations. En particulier, les exportations de chaussures et de téléphones ont affiché de fortes hausses de 30,5% et 21,9%, respectivement.



Selon Vu Anh Son, l'EVFTA est un "coup de pouce" et une source importante d'encouragement qui pousse les entreprises vietnamiennes à s'engager de manière plus professionnelle et systématique dans des chaînes d'approvisionnement internationales avec des plans bien définis.



Sur le marché français, les produits vietnamiens sont de plus en plus populaires et reconnus par les consommateurs locaux, grâce à une série d'activités de promotion et d'efforts de renforcement de l'image. Par exemple, le riz vietnamien est désormais vendu dans deux grandes chaînes de supermarchés - Carrefour et E.Leclerc.



L’Office du Commerce du Vietnam continue de chercher à tirer parti des opportunités et du potentiel générés par l'EVFTA, afin de soutenir davantage les produits vietnamiens pour accéder au marché français. Cependant, les exigences techniques et les règles d’origine restent des obstacles importants pour les marchandises vietnamiennes exportées vers l'UE en général et la France en particulier. Vu Anh Son a conseillé aux exportateurs d'investir davantage dans les technologies pour fabriquer des produits conformes aux normes européennes. -VNA