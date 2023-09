Hanoi (VNA) - Grâce à sa forte demande, l’Europe du Nord est un marché prometteur pour les produits agricoles vietnamiens, selon des experts qui ont également souligné la nécessité pour les entreprises nationales de garantir des normes de produits afin de conquérir ce marché potentiel.

Transformation de crevettes pour l'exportation. Photo: nhandan.vn

Selon l’Office du commerce du Vietnam en Suède, le Vietnam exportait principalement des crevettes et des filets de poisson congelés vers l’Europe du Nord. En particulier, le poisson tra vietnamien et la crevette tigrée noire ont conquis une part importante de ce marché.L’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), signé il y a trois ans, a rendu les produits aquatiques vietnamiens plus compétitifs et a offert davantage de possibilités aux exportateurs vietnamiens d’expédier directement leurs produits vers l’Europe du Nord à des prix plus élevés, sans recourir à des intermédiaires.Les données du ministère de l’Industrie et du Commerce ont montré que la Norvège est l’un des pays d’Europe du Nord ayant une forte demande de produits aquatiques. Au cours des cinq premiers mois de 2023, elle a importé pour 252,57 millions de dollars de produits, ce qui fait du Vietnam son sixième fournisseur.Cependant, la part de marché du Vietnam sur le marché norvégien est passée de 6,4% enregistrée au cours des cinq premiers mois de 2022 à 4,9% au cours de la même période de 2023.La Norvège et le Vietnam sont respectivement les deuxième et troisième exportateurs mondiaux de produits aquatiques, mais leurs secteurs aquacoles ne sont pas en concurrence car la Norvège peut exporter des poissons d’eau froide comme le saumon, la morue, le crabe royal et les crevettes de mer vers le Vietnam alors que le Vietnam peut fournir des pangas et des crevettes d’élevage au pays nord-européen.Les produits vietnamiens représentent encore une part importante des importations norvégiennes de produits aquatiques.Outre la Norvège, au cours des cinq premiers mois de 2023, le Vietnam a également expédié pour environ 6,7 millions de dollars de produits aquatiques vers la Suède et pour plus de 17,2 millions de dollars vers le Danemark.