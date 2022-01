Un joueur de l'équipe MDH Entertainment. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'e-sport ou le sport électronique désigne la pratique de jeux vidéo solitaire ou de groupe sur Internet de manière compétitive. Ces 20 dernières années, il a grandement évolué au Vietnam.

L’organisation et la participation aux grands événements et tournois régionaux et internationaux permettent à l’e-sport vietnamien d'affirmer sa position à l'international.

Selon Dô Viêt Hùng, secrétaire général de l’Association de l’e-sport récréative du Vietnam (VIRSEA), la VIRESA vise à développer le système de l’e-sport vietnamien de manière intégrale, durable et professionnelle, conformément aux normes internationales, lui permettant d’atteindre le niveau mondial et d’organiser de grands tournois régionaux et internationaux.

Pour y parvenir, la VIRESA perfectionnera les couloirs juridiques, les mécanismes et les politiques pour créer un développement synchrone et consensuel, en vue de recevoir le soutien de toutes les ressources de la société ; planifiera l'organisation des tournois semi-professionnels et professionnel. Ils seront liés aux tournois internationaux pour créer une intégration internationale forte, professionnelle et durable.

La salle d'entraînement de l'équipe MDH Entertainment. Photo: VNA



Plusieurs événements se sont tenus. Le Championnat national et le tournoi d’e-sport pour les étudiants sont organisés annuellement, à partir de 2021. Ces deux événements présentent dix catégories, attirant des joueurs exceptionnels qui représenteront le pays lors de grands événements régionaux et internationaux.

Le championnat d'Asie du Sud-Est d'eSports 2021 (SEA EC 2021) ont été organisé virtuellement vers fin 2021 par la VIRESA et la compagnie par actions de la technologie VNG Corporation. Le tour de qualification a été organisée en novembre et décembre 2021, avec la participation de 52 équipes représentant 10 fédérations d'e-sport de la région.

La phase finale aura lieu en janvier 2022. SEA EC 2021 comprend trois jeux de PUBG Mobile et League of Legends : Wild Rift et Valorant. Le gagnant rentrera chez lui avec un prix d'une valeur de plus de 140.000 dollars. Notamment, deux des trois jeux sont inclus dans les 31e SEA Games au Vietnam.

Selon le Comité d'organisation des 31e SEA Games, le sport électronique figure parmi les 40 disciplines. C'est une marque importante, permettant au sport électronique d’accéder aux ressources des investisseurs et des organisations étrangères et d’améliorer la qualité professionnelle des joueurs, des clubs et des équipes du pays. -VNA