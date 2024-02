Les services de logistique du port économique Dinh Vu - Cat Hai (Hai Phong) se développent. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au cours de l'année écoulée, Hai Phong a attiré pour 3,5 milliards de dollars d’investissements étrangers. Ses 14 parcs industriels accueillent près de 800 projets dont plus de 500 projets d’investissements directs étrangers. La ville tente maintenant de mettre en place une nouvelle zone économique le long de sa côte méridionale. L’idée est de connecter les parcs industriels côtiers pour créer un nouvel élan économique.



Pendant trois années consécutives, les investissements directs étrangers déversés sur Hai Phong ont dépassé la barre des 2,5 milliards de dollars. L'année dernière a été particulièrement fructueuse, avec 3,5 milliards de dollars. De nombreuses entreprises déjà implantées ont étendu leurs opérations et donc augmenté leurs investissements. Selon Woncheo Park, le directeur général de SKC, une filiale du groupe SK basé en République de Corée, après avoir étudié l'environnement d'investissement à Hai Phong, SKC a décidé de construire une usine de production de matériaux biodégradables dans le parc industriel DEEP C Hai Phong 1, avec un budget de 500 millions de dollars.

«Hai Phong possède des infrastructures modernes et la municipalité accorde de nombreux avantages aux investisseurs étrangers. C'est pourquoi nous avons décidé d’y construire une usine de production de matériaux biodégradables. Nous encouragerons les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam en général, et à Hai Phong en particulier», nous dit-il.

Hai Phong est devenue une destination de choix pour de nombreuses multinationales, telles que LG, Bridgestone, Pegatron... La ville compte actuellement 14 parcs industriels, couvrant plus de 6.000 hectares, avec un taux d'occupation dépassant les 61%. La zone économique Dinh Vu - Cat Hai, d’une superficie totale de plus de 22.500 hectares, comprend des parcs industriels, des zones résidentielles, des centres commerciaux, des ports maritimes et des centres logistiques de niveau international.



Les parcs industriels de Hai Phong accueillent près de 800 projets d'investissement dont plus de 500 projets d’investissements directs étrangers, totalisant un capital de 25 milliards de dollars. Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a estimé que la zone économique côtière de Hai Phong était l’une des plus prometteuses de tout le Vietnam. Afin de jouer pleinement son rôle de locomotive économique du delta du fleuve Rouge, Hai Phong doit améliorer encore la compétitivité de ses parcs industriels et de ses zones économiques, a-t-il néanmoins recommandé.

«Si elle veut être à la hauteur de son ambition de devenir un centre économique maritime de premier plan du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est, et d'être le moteur de croissance de la région, Hai Phong doit mettre en place dans les années à venir des solutions novatrices pour le développement de ses parcs industriels et de ses zones économiques. L'accent doit être mis sur le développement des parcs industriels écologiques et des pôles technologiques innovants», précise-t-il.

Surfant sur le succès de la zone économique Dinh Vu - Cat Hai, Hai Phong s’efforce de créer une deuxième zone économique côtière au sud de la ville. Celle-ci devrait s’étendre sur une superficie de 20.000 hectares, en englobant la zone située au sud de l'embouchure du fleuve Van Uc, le port et le centre logistique de Nam Dô Son. De nouvelles zones logistiques et industrielles, ainsi que de nouveaux ports maritimes et un aéroport seront construits, comme l’a affirmé le secrétaire du comité municipal du Parti, Lê Tiên Châu.

«Nous devons étudier attentivement les zones économiques qui fonctionnent bien dans le monde entier, en veillant à assurer un équilibre entre développement durable et croissance économique. Une zone économique englobe de nombreux aspects, du secteur urbain à l'industrie, en passant par le commerce, les services, la santé et l'éducation... pour garantir la qualité de vie des personnes qui y résident», explique-t-il.

La future zone économique côtière de la ville sera connectée aux parcs industriels et aux zones économiques des provinces avoisinantes, telles que Quang Ninh, Thai Binh, Nam Dinh et Thanh Hoa.... Le professeur Bùi Tât Thang, ancien directeur de l'Institut de stratégie de développement, estime que la création de cette zone économique contribuera à faire de Hai Phong un important moteur de croissance du delta du fleuve Rouge.

«L'objectif de cette zone économique n’est pas seulement de créer une connexion entre les parcs industriels côtiers. Je suggère de la nommer ‘zone économique de nouvelle génération’ pour refléter notre vision stratégique émergente sur l'économie maritime. Nous aspirons en effet à ce qu'elle devienne une locomotive pour toutes les zones économiques côtières du Nord du Vietnam», détaille-t-il.

Hai Phong tire profit de sa localisation côtière pour stimuler son économie. Avec une stratégie judicieuse dans l’attraction des investissements, celle ville relevant du pouvoir central pourrait devenir un centre économique maritime majeur en Asie du Sud-Est. - VOV/VNA