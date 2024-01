Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les compagnies aériennes nationales ont annoncé l’exploitation d’environ 33.800 vols pendant la période du 24 janvier au 2 février, à l’occasion du Nouvel An lunaire 2024, soit une hausse de 14% sur un an et de 21% par rapport au nombre de vols effectués actuellement lors des jours ordinaires.



Il y aura environ 24.200 vols intérieurs, ce qui représentera une augmentation de 2% par rapport à la même période de l'an dernier et de 27% par rapport aux jours ordinaires à l’heure actuelle. Le nombre de vols internationaux sera de 9.600, en hausse de 60% et 9%, respectivement.



Les itinéraires les plus fréquentés incluront Hanoï - Ho Chi Minh-Ville, Ho Chi Minh-Ville - Da Nang/Vinh et vice-versa.



Les compagnies aériennes prévoient de transporter au total 7,2 millions de passagers pendant cette période à l’occasion de la plus grande fête de l'année au Vietnam, soit une hausse de 16% en variation annuelle. Le nombre de passagers à bord des vols intérieurs serait d’environ 5 millions, soit une hausse de 4% en rythme annuel.



Au 4 janvier, les vols entre Ho Chi Minh-Ville et le district de Van Don, dans la province septentrionale de Quang Ninh, étaient entièrement réservés, tandis que les réservations sur d’autres lignes principales variaient entre 84,53% et 99%. -VNA