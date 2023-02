Hanoi (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique a déclaré jeudi 2 février à la presse à Hanoi que les violations récemment découvertes dans les centres d’immatriculation représentent la corruption organisée.

Le général de division et porte-parole du ministère de la Sécurité publique Tô An Xô. Photo : VNA

Les organes de police locaux ont perquisitionné 32 centres d’enregistrement et poursuivi 248 prévenus pour "fait d’agir comme intermédiaire en vue d’une corruption" et "faux commis par des personnes exerçant une fonction publique", a fait savoir le général de division et porte-parole dudit ministère Tô An Xô.

Il s’agit d’une affaire de corruption organisée, a-t-il observé, ajoutant que les actes répréhensibles ont été organisés de manière récurrente par certains responsables du Registre du Vietnam du ministère des Transports à nombre de directeurs des centres d’immatriculation, causant des conséquences extrêmement graves.

L’enquête a découvert que certains responsables ont reçu des pots-de-vin mensuels et trimestriels d’un certain nombre de centres d’immatriculation pour fermer les yeux sur les fautes relatives aux dossiers de licence d’activité, les infractions lors du contrôle et de l’évaluation périodiques ou inattendus, l’attribution des codes d’immatriculation, et l’utilisation des logiciels pour fausser des résultats des tests d’émissions, de lumières.

Le ministère de la Sécurité publique a proposé au ministère des Transports de mettre en œuvre une série de solutions pour améliorer l’efficacité de la gestion de l’État sur les activités d’immatriculation des véhicules à moteur, a-t-il encore indiqué. – VNA