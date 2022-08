Hanoi (VNA) – Avec ses plus de 3.260 km de côtes, le Vietnam jouit d’atouts considérables pour promouvoir ses villes littorales - moteur de l’économie maritime. Cependant, celles-ci sont confrontées à de nombreux défis qui entravent leur développement durable.

Le Vietnam dispose d’excellents atouts pour développer ses centres urbains côtiers. Photo : VNA

Une conférence sur le développement durable des centres urbains côtiers au Vietnam dans la nouvelle ère s’est tenue début août dans la vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre). De nouvelles orientations dans ce processus ont été données par des scientifiques et experts de premier plan dans les domaines de l’urbanisme, des ressources naturelles et de l’environnement.

L’architecte Trân Ngoc Chính, président de l’Association vietnamienne de planification et de développement urbains (VUPDA), ancien vice-ministre de la Construction, a abordé le problème du point de vue économique. Il a détaillé la Stratégie pour le développement durable de l’économie maritime du Vietnam d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045. Ainsi, l’objectif défini jusqu’en 2050 est que les secteurs maritimes contribueront à environ 10% du PIB (produit intérieur brut) national. L’économie des 28 villes et provinces littorales (sur un total de 64) devrait y représenter 65-70%, leur revenu moyen par habitant sera 1,2 fois supérieur à la moyenne nationale.



À l’horizon 2045, le Vietnam devrait devenir un pays maritime puissant et connaissant un développement durable, dont l’économie maritime apportera une contribution importante au développement économique du pays.



D’après le Pr. agrégé - Dr. Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l’Institut d’économie du Vietnam, le processus de développement des zones urbaines côtières ne doit pas créer de conflits. "Une ville littorale moderne se doit d’être ouverte, portuaire et intelligente", a-t-il indiqué.



Une très forte accessibilité maritime



Le 24 janvier 2022, le Politburo du Parti a promulgué la Résolution N°06 sur "La planification, la construction, la gestion et le développement durable des zones urbaines au Vietnam d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045". Cela a créé un moteur pour le développement urbain, l’essor socio-économique rapide et durable. La Résolution affirme également clairement les objectifs et les tâches de continuer à développer les centres urbains côtiers en suivant la Stratégie pour le développement durable de l’économie maritime.



Possédant une longue façade maritime de plus de 3.260 km de côtes qui s’étend du Nord au Sud, le Vietnam dispose de conditions extrêmement favorables pour développer ses centres urbains côtiers qui sont le pilier et le moteur du développement économique maritime.



Selon l’expert en économie et finance Dinh Trong Thinh, les villes littorales du pays attirent activement les investissements dans la construction et le développement de nombreuses zones touristiques attrayantes. "Dans la plupart de ces localités, se sont développées des chaînes de stations touristiques et des centres de villégiature modernes. On a vu pas mal de projets d’investissement dans des stations balnéaires de luxe, des complexes de divertissement côtiers dotés d’un capital allant de 500 millions à un milliard d’USD", a-t-il informé.

Faute d’un schéma directeur national

Cependant, jusqu’à présent, le pays n’a pas encore de véritables villes littorales au sens propre, qui peuvent promouvoir et maximiser les valeurs et les avantages qu’apporte leur espace maritime.

Or, les zones urbaines riveraines et côtières au Vietnam sont confrontées à de nombreux défis qui entravent le développement durable, en particulier dans le contexte d’un changement climatique croissant. Cela nécessite des études nationales et internationales sérieuses pour avoir des visions stratégiques et des politiques de développement appropriées.

La baie de Nha Trang (province de Khanh Hòa, Centre), l'une des plus belles du monde. Photo : DL



"Actuellement, faute d’un schéma directeur national pour le développement des villes littorales, l’essor des zones côtières urbanisées est encore en deçà de leur potentiel, il souffre d’un manque de connectivité entre les localités, demeure hétérogène et fortement polarisé. En termes de secteurs économiques, il n’y a pas encore d’accord synchrone entre le développement des services portuaires, des industries côtières et des services touristiques", a déploré le Dr. Dang Viêt Dung, président de la Fédération vietnamienne des associations de génie civil.



Quatre types de villes littorales



Les villes côtières sont actuellement planifiées pour un développement selon un modèle multifonctionnel, axé sur quatre grands types : zones urbaines générales, zones urbaines administratives, zones urbaines touristiques, et zones urbaines industrielles et portuaires.



La plupart de ces centres urbains sont situés à l’embouchure, adjacents au littoral et à des baies, servant de nœuds de trafic au niveau tant national qu’international, dotés de grands deltas et de conditions géologiques stables.



Cependant, le concept de ville littorale n’est pas encore défini dans les documents juridiques. Sur cette base, le Dr. Dang Viêt Dung a suggéré de l’inclure prochainement dans la loi, définie en tant que ville spécifique en vue d’un modèle de développement urbain côtier durable. "Il est nécessaire d’élaborer des critères et des normes pour les villes littorales dans la classification urbaine afin de faciliter la détermination de leur emplacement et de leurs rôles fonctionnels, en particulier celles destinées à devenir des centres urbains clés", a-t-il jugé.



Et de souligner qu’il faut d’insérer la planification du réseau de zones urbaines côtières dans le schéma directeur national.



Des endroits où il fait bon vivre



Pour Hô Quang Buu, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Nam, la conférence est l’occasion d’aider les localités littorales à identifier les problèmes fondamentaux, et élaborer les stratégies de développement urbain durable et intégré.



"Le colloque a également ouvert de nouvelles directions dans le processus de construction urbaine s’adaptant au changement climatique, au développement durable, en harmonie avec la nature", a-t-il ajouté.



D’après lui, les analyses et suggestions d’experts et de scientifiques de premier plan dans les domaines de l’urbanisme, des ressources naturelles et de l’environnement sont "des expériences précieuses pour Quang Nam" afin d’exploiter efficacement son potentiel foncier et construire pas à pas des centres urbains côtiers où il fait bon vivre.



"Ceux-ci doivent vraiment être le noyau pour aider la localité à transformer progressivement sa structure économique, sa structure du travail, et à affirmer sa puissance maritime locale", a-t-il conclu. – CVN/VNA