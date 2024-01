Ishikawa (VNA) - Six cents colis de cadeaux et biens essentiels offerts par le consulat général du Vietnam à Osaka et des associations et entreprises vietnamiennes de la région du Kansai et des préfectures adjacentes ont été remis samedi 6 janvier à des stagiaires vietnamiens et à des citoyens japonais vivant à Ishikawa, la localité touchée par le récent tremblement de terre dans le centre du Japon.

La délégation du consulat général du Vietnam à Osaka se rend à Ishikawa pour visiter et soutenir les Vietnamiens et les Japonais touchés par le tremblement de terre. Photo VNA

Lors d’une rencontre avec le maire de la ville de Nanao, Chatani Yoshitaka, le consul général du Vietnam à Osaka, Ngô Trinh Hà, a déclaré que des secours avaient été livrés aux communautés vietnamienne et japonaise d’Ishikawa.



Le diplomate a exprimé son désir d’en savoir plus sur la situation et les demandes spécifiques de la communauté vietnamienne et des habitants locaux, afin de disposer de plans de soutien plus spécifiques.



Le maire Chatani Yoshitaka a affirmé que les autorités locales feront des efforts pour surmonter les conséquences du tremblement de terre afin de ramener bientôt la vie de la population à la normale.



Lors de leur voyage de travail à Ishikawa, des représentants du Consulat général et d’associations et d’entreprises vietnamiennes ont rencontré plusieurs agences et syndicats de la préfecture et ont dans un premier temps établi un canal de coordination pour recevoir l’aide aux personnes touchées par le séisme.



Ishikawa a été l'une des localités japonaises touchées par le puissant séisme du 1er janvier. Tous les Vietnamiens vivant à proximité de l'épicentre du séisme ont été transportés en toute sécurité dans des abris où ils ont reçu les fournitures nécessaires. Selon les statistiques, environ 5.000 Vietnamiens vivent à Ishikawa, sur les 600 touchés par le tremblement de terre. – VNA