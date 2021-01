Le Caire (VNA) - Les Vietnamiens résidant en Égypte croient en la direction du Parti communiste du Vietnam et s’attendent à ce que le pays prospère davantage après le XIIIe Congrès national du Parti, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Trân Thành Công.

Les rues se parent du drapeau national pour célébrer le XIIIe Congrès national du Parti. Photo : VNA

Dans une récente interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Caire, l’ambassadeur a déclaré qu’à la suite du XIIe Congrès national du Parti, le Vietnam avait réalisé des progrès dans les domaines aussi divers que la politique, la diplomatie, l’économie, la culture et la société, la défense nationale et la sécurité.Le Vietnam a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021 et a assumé la présidence de l’ASEAN en 2020. Il a jusqu’à présent établi des relations diplomatiques avec plus de 190 pays. Les réalisations dans les affaires extérieures ont également contribué à la construction et au développement nationaux, a-t-il déclaré.Selon le diplomate, le Vietnam a contribué au maintien d’un environnement de paix et de stabilité dans la région, et surtout à favoriser les liens avec les amis traditionnels, les grandes puissances et les partenaires stratégiques pour créer un environnement propice au développement national.Après la mise en œuvre de la résolution adoptée par le XIIe Congrès national du Parti, le secteur diplomatique a fait de grandes contributions au développement national, a-t-il indiqué, ajoutant que les succès remportés lors du XIIe Congrès national du Parti ont amélioré la stature du pays, ce qui a fourni une source d’inspiration pour la communauté vietnamienne dans le monde et l’Égypte en particulier.Trân Thành Công a déclaré que la direction du XIIe Congrès national du Parti avait apporté de nouvelles images du peuple vietnamien sur la scène internationale, ce qui est également l’attente des Vietnamiens résidant dans le pays. – VNA