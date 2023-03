Photo d'illustration: laodongcongdoan

Hanoï (VNA) - Après la reprise et la réouverture des marchés, le nombre de Vietnamiens partant travailler à l'étranger a explosé avec près de 28.500 personnes au cours des deux premiers mois de l'année, soit 20 fois plus qu'à la même période de l'an dernier et atteignant 25,8 % du plan pour 2023.

En 2 mois, Taïwan (Chine) a accueilli le plus grand nombre de travailleurs vietnamiens, avec plus de 14.600, suivi par le Japon avec près de 12.500.



Selon le Département de la gestion du travail à l'étranger (ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), en 2022, le pays comptait plus de 142.800 travailleurs sous contrat expatriés, soit l'équivalent d'avant l'épidémie de COVID-19.



En 2023, l'objectif du Vietnam est d'envoyer environ 110.000 travailleurs à l'étranger, de maintenir les marchés "traditionnels" d'accueil de la main-d'œuvre et d’augmenter progressivement le nombre de Vietnamiens travaillant dans certains pays européens. -CPV/VNA