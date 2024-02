Pendant le Nouvel An lunaire du Dragon, de nombreux consommateurs privilégient les spécialités domestiques. Photo : VOV

Hanoï (VNA) - Alors que les marques étrangères s'imposent sur le marché vietnamien grâce à l'intégration économique mondiale, les produits locaux se distinguent également par leur qualité, leur design et leurs prix attractifs. Cette évolution souligne la préférence croissante des consommateurs pour les produits vietnamiens sur leur propre territoire.



Pour le Nouvel An lunaire, au lieu d'opter pour des confiseries importées, de nombreux consommateurs vietnamiens privilégient les produits locaux. En plus de la qualité et des prix compétitifs, les entreprises vietnamiennes exploitent également les aspects culturels et les spécialités régionales pour attirer les consommateurs.



"Les produits vietnamiens s'améliorent en termes de qualité et de design. J'en achète souvent car ils allient bonne qualité et prix abordable."

"J’utilise de plus en plus de produits vietnamiens. Beaucoup d’entre eux offrent une qualité comparable aux produits importés, qui sont souvent plus onéreux."

Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce, la part des produits domestiques vendus dans les supermarchés et les magasins vietnamiens dépasse les 90%, tandis que dans les supermarchés étrangers, cette part varie de 60% à 96%. Dans les circuits de vente au détail traditionnels tels que les marchés et les épiceries, la part des produits vietnamiens représente également plus de 60%. Nguyên Thi Thu Thuy, vice-présidente permanente de l'Association pour le développement des produits de consommation vietnamiens, explique: “Le développement des sciences et technologies ainsi que l'impact de la révolution industrielle 4.0 ont modifié les habitudes d'achat des consommateurs. Les Vietnamiens recherchent désormais une expérience multi-canaux et privilégient les produits domestiques de qualité”.

Nguyên Thi Thu Thuy, vice-présidente permanente de l'Association pour le développement des produits de consommation vietnamiens. Photo: VOV

Selon la Direction en charge du mouvement "Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes", le pouvoir d'achat augmente continuellement, avec plus de 90% des consommateurs affirmant préférer les produits locaux lors de leurs achats. 75% d’entre eux recommandent également à leurs proches et amis d'opter pour des produits vietnamiens. Ce mouvement a modifié la perception des entreprises fournisseurs ainsi que celle des consommateurs vis-à-vis des produits locaux, entraînant un changement significatif dans leurs tendances de consommation.

Pour atteindre ces résultats, outre les efforts consentis par les entreprises, le rôle des réseaux de distribution et de vente au détail est également crucial. Lê Van Liêm, directeur régional du Nord du Vietnam de l'Union des coopératives commerciales de Hô Chi Minh-Ville, partage: “Les détaillants ont entrepris des réformes pour s'adapter au mieux. Tout d'abord, ils ont choisi des canaux de vente appropriés. Ensuite, ils ont diversifié leurs canaux de vente pour ne pas se limiter aux groupes de clients fidèles, mais également pour répondre aux besoins des consommateurs de la nouvelle génération. Enfin, les entreprises ont équilibré leurs gammes de produits. Nous collaborons avec les fabricants pour mettre en œuvre certaines actions d'ajustement et de stabilisation des prix afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs”.



Afin de promouvoir la production et la consommation de produits vietnamiens, le ministère de l'Industrie et du Commerce travaille activement avec d'autres ministères et autorités locales pour renforcer la mise en œuvre de solutions, telles que l'intensification de la communication et de la sensibilisation sur le mouvement “Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes”, le soutien à la production et à la consommation des produits vietnamiens, la protection des consommateurs, le soutien aux entreprises dans leurs activités de promotion commerciale, et l'expansion du marché intérieur, comme l’affirme Lê Viêt Nga, directrice adjointe du Département du marché intérieur relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce.



“Le marché de détail vietnamien a dépassé les 180 milliards de dollars en 2023 et devrait poursuivre sa croissance dans les années à venir. Le Vietnam devient un terreau fertile pour les détaillants, offrant aux entreprises domestiques l'opportunité de bâtir des marques et d'élargir leurs canaux de distribution pour les produits vietnamiens de qualité, ainsi que les produits du terroir et les produits artisanaux des villages de métiers traditionnels”, souligne-t-elle.

Avec une couverture étendue sur l'ensemble des réseaux de distribution, des canaux traditionnels aux systèmes de distribution modernes, et des prévisions optimistes de croissance du marché, les produits vietnamiens continuent de consolider leur position dominante sur le marché intérieur pour les années à venir. - VOV/VNA