Prague (VNA) - Ces derniers jours, l'ambassade du Vietnam en République tchèque a organisé diverses activités pour soutenir les Vietnamiens évacués d’Ukraine vers la République tchèque et d’autres pays voisins.

L'ambassade et l'Association des Vietnamiens en République tchèque ont mis en place un comité de soutien aux Vietnamiens évacués d’Ukraine, fournissant une assistance tant juridique que matérielle.

Au 8 mars, le comité est parvenu à mobiliser près de 600.000 couronnes (plus de 23.000 euros). Le même jour, un représentant de l'Association des Vietnamiens en République tchèque a remis un montant de 20.000 euros à ce comité pour le transférer aux ambassades du Vietnam en Pologne et en Roumanie, afin d’acheter de la nourriture, des médicaments et d’autres biens de première nécessité pour soutenir les personnes évacuées vers ces pays.



De son côté, l'ambassade du Vietnam en Slovaquie a également mis en œuvre plusieurs activités pour assister les Vietnamiens évacués d’Ukraine. Elle a collaboré avec les associations vietnamiennes en Slovaquie pour mobiliser des fonds, de la nourriture et d’autres produits de première nécessité. A ce jour, elle a recueilli plus de 10.000 euros.

Au 8 mars, une centaine de Vietnamiens d'Ukraine sont arrivés en Slovaquie, mais la plupart d'entre eux se sont ensuite déplacés vers un autre pays européen.



Dans les temps à venir, l'ambassade continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et les associations vietnamiennes en Slovaquie pour soutenir rapidement les Vietnamiens évacués de l’Ukraine. -VNA