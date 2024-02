Spectacle artistique en République tchèque interprété par des artistes de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

New York (VNA) - À moins d’une semaine avant le Nouvel an lunaire du Dragon, les Vietnamiens résidant dans plusieurs pays ont déjà célébré la fête traditionnelle la plus importante de l’année.Les associations des jeunes et des étudiants vietnamiens, des Vietnamiens de New York, ont organisé le 3 février un marché du printemps dans l’arrondissement de Brooklyn, où ont été organisés des jeux folkloriques, des spectacles de rue et des dégustations culinaires. Quelque 700 visiteurs étaient présents.L’ambassade du Vietnam à Cuba a organisé le même jour une rencontre du Nouvel An lunaire. Un programme artistique a eu lieu, avec des chants et des danses traditionnels interprétés par des étudiants vietnamiens. Ces derniers ont en outre collecté des fonds pour financer les activités de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh à Cuba.Le même jour, l’ambassade du Vietnam en République tchèque, en coordination avec l’Association des Vietnamiens en République tchèque et la société par actions Saparia, a organisé le programme «Printemps au pays natal 2024 » à Prague. De nombreux Viet-kieu et des amis tchèques ont bénéficié d’un spectacle artistique attrayant interprété par des artistes de Ho Chi Minh-Ville.-VNA