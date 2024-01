Hanoi (VNA) – Les Vietnamiens résidant à l’étranger (Viêt kiêu) représentent 80% des réservations de voyage de Saigontourist avant le Têt (Nouvel An lunaire) et 60% des réservations de voyage avant le Têt, a fait savoir la directrice du marketing et de la communication de Saigontourist, Doàn Thi Thanh Trà.

Photo d'illustration: thanhnien.vn

Jamais Saigontourist n’a enregistré un tel afflux de touristes vietnamiens d’outre-mer au Vietnam. Leur chiffre est supérieur aux années d’avant la pandémie, en 2017 et 2018, a-t-elle indiqué.Saigontourist a un portefeuille de clients vietnamiens d’outre-mer solide et fidèle d’âge moyen à plus âgés qui s’abonnent toujours à ses offres. Mais leur nombre s’amenuise à mesure que leur âge avance alors que les jeunes ont des choix de voyage différents ou préfèrent voyager en solo. C’est donc une belle surprise de voir cette année une forte augmentation de Viêt kiêu, y compris de nombreux jeunes, a-t-elle partagé.Selon la représentante du voyagiste Saigontourist, les touristes vietnamiens d’outre-mer optent souvent pour les tours d’au moins cinq jours, voire de huit à dix jours, dont la plupart sont ceux de découverte culturelle dans la région du Sud-Ouest, le Centre (Dà Nang, Huê et Hôi An), et le Nord (Ninh Binh, Quang Ninh et des provinces du Nord-Ouest).Cette année, le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, en coordination avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, ont repris l’organisation du programme "Printemps au pays natal" destiné aux Vietnamiens résidant à l’étranger, après une interruption de 7 ans.Le programme se déroule les 1er et 2 février (soit les 22 et 23 du mois de décembre de l’Année du Chat) à Hô Chi Minh-Ville, dont certaines activités seront présidées par le chef de l’Etat et de son épouse.Actuellement, environ 6 millions de Vietnamiens vivent, étudient ou travaillent dans 110 pays et territoires. Bien que vivant éloignés de la patrie, ils ne cessent de cultiver, de valoriser le patriotisme et la fierté nationale, de préserver les traditions culturelles vietnamiennes, d’avoir le regard tourné vers leurs origines et d’entretenir des rapports étroits avec leur famille et la mère patrie. – VNA