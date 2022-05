Le Vénérable Thich Tam Huy préside la cérémonie d'anniversaire du Bouddha à l’Institut Bouddhique Trúc Lâm. Photo: VNA Le Vénérable Thich Tam Huy préside la cérémonie d'anniversaire du Bouddha à l’Institut Bouddhique Trúc Lâm. Photo: VNA

Paris (VNA) - À l'occasion du 2566e anniversaire de Bouddha, l’Institut Bouddhique Trúc Lâm à Villebon ville-sur-Yvette, à 25 km au sud de Paris, a organisé, le 15 mai (soit le 15e jour du 4e mois lunaire), une grande Cérémonie du Vesak 2566.



La cérémonie s'est déroulée solennellement en présence de l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang et de son épouse, de l’ambassadrice du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) Lê Thi Hông Vân, et avec la participation d'un grand nombre de Vietnamiens résidant à Paris et dans ses environs.

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang participe à la cérémonie du bain de Bouddha. Photo: VNA L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang participe à la cérémonie du bain de Bouddha. Photo: VNA



Lors de la cérémonie, le Vénérable Thich Tâm Huy, le prieur de la Pagode Trúc Lâm, a souligné la signification et l'importance de l'anniversaire de Bouddha, expliqué ses enseignements pour suivre une bonne vie, dans la paix et l'humanité. Avec respect et gratitude en faveur du Bouddha Shakyamuni, les participants ont pratiqué des cérémonies traditionnelles, dont le bain du Bouddha et la prière pour la paix dans le monde, la prospérité nationales, la santé et le bonheur pour tous.



Fêter l'anniversaire du Bouddha est une tradition annuelle des bronzes et des Viêt kiêu de France. C'est aussi l'occasion de rappeler à chacun de ne pas oublier les enseignements de Bouddha, d'apporter le bonheur à lui-même et à sa famille, la prospérité pour le pays et la paix pour l'humanité.



Auparavant, l'ambassadeur du Vietnam en France et sa suite étaient également allés brûler des bâtonnets d'encens à la pagode Khuông Viêt, dans la ville d'Orsay, à près de 4 km de l’Institut Bouddhique Trúc Lâm. -VNA