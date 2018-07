L'ambassadeur vietnamien au Cambodge Vu Quang Minh (deuxième à droite) rend visite aux victimes (Source: VNA)

Hanoi, 20 juillet (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a chargé le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger et l'ambassade vietnamienne au Cambodge de poursuivre la coordination avec les agences compétentes pour aider les Cambodgiens d’origine vietnamienne touchés par le récent incendie à Phnom Penh à surmonter les conséquences de l'incendie pour stabiliser leur vie.C’est ce qu’a affirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, tout en répondant à la question de journalistes concernant la situation des victimes de l’incendie, lors de la conférence de presse périodique du ministère à Hanoi le 19 juillet.Selon l'ambassade, l'incendie a commencé le 3 juillet à 3h30 du matin à Phnom Penh, détruisant complètement 56 maisons et les biens de 70 familles cambodgiennes d'origine vietnamienne et de 10 autres familles khmères, a-t-elle précisé.Suite à l'incident, l'ambassade a envoyé des responsables sur le site pour superviser la situation, aider les victimes et mobiliser le soutien des entreprises vietnamiennes à leur égard, a déclaré Le Thi Thu Hang.Le Comité d'Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger du ministère des Affaires étrangères a également envoyé des lettres de sympathie et des cadeaux aux familles vietnamiennes, a ajouté la diplomate. -VNA