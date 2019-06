Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors d'une séance de travail avec l'Association des journalistes du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï, 28 juin (VNA) – Le boom des nouvelles technologies de la communication et la 4e révolution industrielle ont apporté des conditions favorables mais aussi des défis à la presse et aux médias.



Il y a 94 années, le journal Thanh Nien (Jeunesse) fondé par Nguyen Ai Quoc (Ho Chi Minh) a posé la première brique de la presse révolutionnaire. Depuis, la presse a accompagné la nation à chaque étape avec ses contributions importantes aux résistances pour l’indépendance, à l’édification nationale, à la promotion du bien, à la lutte contre le mal, ainsi qu’au processus de Renouveau et d’intégration internationale.



Du point de vue général, la majorité des organes de presse et des médias fournissent des informations opportunes et précises, présentent des personnes exemplaires et les efforts pour le peuple de nombreux cadres, membres du Parti et gestionnaires de divers échelons. La presse et les médias ont activement contribué et contribuent à la lutte contre la corruption. Ils ont aidé à découvrir de nombreuses affaires d’abus de pouvoir et de corruption, à consolider la confiance du peuple en la direction du Parti.



Cependant, quelques-uns des organes de presse ont déraillé avec des informations erronées, au détriment des intérêts nationaux, ce qui a diminué la confiance du public et des administrations de différents échelons en la presse.



En cette nouvelle conjoncture, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a recommandé à la presse de remonter les 94 dernières années, c'est à dire au moment de la naissance de la presse révolutionnaire vietnamienne, afin de retrouver ses valeurs principales. « Il s’agit des caractères révolutionnaire et pionnier », a indiqué le Premier ministre, ajoutant que plus que jamais, la presse doit manifester ses valeurs principales en fournissant les informations vérifiées, luttant contre les informations erronées, les fausses informations et les mauvaises informations…



Dans un récent article, Vo Van Thuong, membre du Bureau politique et président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, a souligné le rôle important de la presse et des médias dans le maintien des étroites relations entre le Parti et le peuple, dans la consolidation de la confiance du peuple en la direction du Parti, car il s’agit du fondement de la stabilité socio-politique du Vietnam. -VNA