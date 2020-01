Hanoi (VNA) – Le président de l’Association des artisans de Van Phuc, Pham Khac Hà, nous a accordé une interview sur les valeurs culturelles de la soie de Van Phuc dans le développement du tourisme de Hanoï, et du Vietnam en général.

L'artisan Pham Khac Hà. Photo : CVN

- Pourriez-vous nous parler du métier de tissage traditionnel et du village de Van Phuc ?Van Phuc n’est pas seulement connu pour ses produits en soie, mais également pour ses jardins de mûriers le long de la rivière Day, ainsi que ses techniques particulières d’élevage du ver à soie et de tissage. Selon des documents d’archives, le métier de tissage du village de Van Phuc, se trouvant aujourd’hui dans la commune de Van Phuc, arrondissement de Hà Dông, a vu le jour aux alentours du IXe siècle. La Thi Nuong, qui était l’épouse d’un mandarin, vivait dans le village de Van Bao, il y a plus de 1.100 ans. Elle a alors appris aux villageois à cultiver les mûriers, à élever les vers à soie et, naturellement, leur a enseigné le métier de tissage. Après sa mort, les habitants locaux ont érigé un autel en son honneur et la glorifient depuis comme génie tutélaire du village.- Comment la soie de Van Phuc est-elle utilisée dans la vie quotidienne ?Dans les temps féodaux, la soie de Van Phuc, de par sa beauté, était le tissu de prédilection pour la confection des costumes royaux. Par la suite, les produits en soie de Van Phuc sont devenus peu à peu marchandises populaires pour l’ensemble des Vietnamiens. En combinaison avec d’autres matériaux dans la conception des vêtements, les créateurs de mode de l’époque ont aidé à affirmer la réputation de cette soie.Sous la domination française, le tissu vietnamien a commencé à se faire un nom à l’étranger par sa présence notamment aux foires de Marseille et Paris en 1931 et 1938. Depuis 1990, la soie de Van Phuc est exportée dans de nombreux pays du monde. Dotée d’une grande réputation perpétrée de génération en génération et d’une histoire riche de près de 1.200 ans, Van Phuc mérite d’être l’un des villages de métiers traditionnels les plus célèbres du Vietnam.À noter que les produits en soie de ce village sont tellement célèbres qu’ils sont également présents dans le folklore du pays, dans la poésie et la musique. Par exemple, la chanson Áo lua Hà Đông (Tunique en soie de Hà Đông) de Ngô Thuy Miên, adaptée du poème de Nguyên Sa : "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông" (Je me sens bien sous le soleil éclatant de Saigon/À la vue de cette fille en tunique de soie de Hà Đông), le film Áo lua Hà Đông du réalisateur vietnamien Luu Huynh sélectionné pour le Prix du "Meilleur film étranger" aux Oscars 2008, ou encore le recueil Poèmes sur soie en français de Pham Van Ky, pour ne citer qu’eux.