Des visiteurs lors de l' exposition . Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les trésors de l’ancienne citadelle impériale de Thang Long, au cœur de la capitale vietnamienne, bâtie au XIe siècle et inscrite en 2010 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ont été exposés depuis jeudi 8 septembre à Hanoi.

Bronzes, porcelaines et céramiques, dragons, unicornes et oiseaux mythiques, vases, bols, l’exposition organisée par le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoi en collaboration avec l’Institut d’études de la citadelle impériale (IICS) présente des pièces dont la splendeur et la conservation n’ont d’égales que leur valeur historique.

Découverts lors des fouilles effectuées depuis 2002, ces précieux témoins de l’histoire du pays sont exposés sur trois espaces consacrées aux objets des Ly-Trân ; des Lê postérieurs, Mac et Lê Trung Hung ; et aux objets présentés pour la première fois au public.





Objets en métaux précieux en exposition. Photo: VNA



L’événement s’inscrit dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Convention de 1972) et des 20 ans de recherche, de conservation et de promotion de la valeur du patrimoine de la Cité impériale de Thang Long.

La cité impériale de Thang Long, édifiée au XIe siècle par la dynastie Viêt des Ly, concrétise l’indépendance du Dai Viêt. Elle fut le lieu du pouvoir politique régional de manière continue pendant près de treize siècles. – VNA