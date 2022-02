Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydro-météorologique, en raison de l’intensification du froid, à partir de la nuit du 8 février, les températures continueront de baisser dans le delta du Nord et la province de Thanh Hoa (Centre).



Les températures les plus basses varieront entre 11 et 14 degrés Celsius, entre 7 et 10 degrés Celsius dans les montagnes. Elles devront chuter en dessous de 5 degrés Celsius dans les hautes montagnes où il pourra avoir du givre.



Les experts conseillent aux personnes âgées et aux personnes dans les zones montagneuses de limiter les activités en plein air en ce temps froid. Il est également nécessaire de garder au chaud le bétail, les plantes et les élevages aquacoles.-VNA