Hanoï (VNA) - Les sportifs vietnamiens participeront à divers tournois afin de gagner des points supplémentaires et obtenir plus de billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 prévus du 26 juillet au 11 août, selon l'Autorité des sports du Vietnam.



Jusqu'à présent, quatre Vietnamiens ont été qualifiés pour les JO de Paris, que sont la cycliste Nguyên Thi Thât, le nageur Nguyên Huy Hoang et les tireuses Trinh Thu Van et Lê Thi Mông Tuyên.



D’ici juin prochain, les sportifs vietnamiens ont encore des chances de gagner davantage de billets olympiques en athlétisme, taekwondo, boxe, badminton, haltérophilie, escrime... Ils s’entraînent continuellement pour saisir les opportunités lors de nombreux tournois internationaux.



Récemment, le judoka Chu Duc Dat a gagné plus de 200 points après avoir participé à des Grands Prix en Europe.



Les taekwondoïstes Bac Thi Khiêm et Truong Thi Kim Tuyên ont remporté des médailles d'argent à l'Open du Canada 2024 et à l'US Open 2024, respectivement.

L'haltérophile Trinh Van Vinh. Photo: VNA



De son côté, l'haltérophile Trinh Van Vinh a obtenu une médaille de bronze dans l'épreuve masculine des 61 kg aux Championnats d’Asie d'haltérophilie 2024 en Ouzbékistan du 3 au 10 février.



Le joueur de badminton Nguyên Hai Dang, lui, a remporté l’Iran Fajr International Challenge 2024.



Des signes optimistes sont également observés pour de nombreux autres sports clés tels que la boxe, avec la participation du Vietnam à diverses compétitions.-VNA