Hanoi (VNA) - Les services de transport intérieur de passagers reprendront à partir de 0h00 le 8 mai pour répondre à la demande des voyageurs car la pandémie de COVID-19 est sous contrôle au Vietnam, a déclaré le ministère vietnamien des Transports et des Communications.

Photo d'illustration/VNA

Le ministère a demandé à la Direction des routes du Vietnam, à l'Administration de l'aviation civile du Vietnam, à l’Administration maritime du Vietnam, à l'Autorité ferroviaire du Vietnam et à l’Administration des voies navigables du Vietnam de s'associer aux services de transport provinciaux et municipaux pour comprendre la situation dans les localités et traiter rapidement avec les questions qui se posent.

Ils étaient également tenus de poursuivre les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie sur les véhicules de transport conformément à la réglementation.

Dans le même temps, il a également été conseillé aux passagers de porter des masques pour atténuer la transmission en cas de nouvelles infections dans la communauté.-VNA