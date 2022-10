Hanoi (VNA) – Des députés ont demandé jeudi 27 octobre devant l’Assemblée nationale d’accorder une attention adéquate aux revenus des fonctionnaires et employés publics au travers d’un mécanisme salarial approprié et flexible.

Les niveaux de revenus doient être calculés sur la base de la valeur du travail accompli, de la valeur des connaissances, de la responsabilité et l’efficacité au travail, a déclaré le député Tô Van Tam, de la province de Kon Tum, lors d’un débat à l’Assemblée nationale sur la situation socio-économique et budgétaire.Le Président Hô Chi Minh avait dit que les cadres et les fonctionnaires sont des serviteurs du peuple. A partir de cette exigence, il est très nécessaire d’harmoniser les revenus et l’exercise du rôle de serviteur du peuple, a-t-il soulevé.Or, la réalité est que les salaires et revenus offerts dans le secteur public sont souvent largement inférieurs à ceux dans les secteurs non publics, a-t-il déploré, notant une lente réponse du secteur public aux demandes de revalorisation des revenus en raison de la réglementation souvent en retard sur les exigences de la réalité et la capacité du gouvernement à équilibrer le budget.Les chiffres donnent matière à réfléxion : de 2020 à juin 2022, près de 40.000 fonctionnaires et employés publics ont quitté ou changé leur emploi, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Lors du débat à l’Assemblée nationale sur la situation socio-économique et budgétaire. Photo: VNA



Cependant, les bas salaires et revenus ne sont pas les seules causes des départs volontaires, a-t-il estimé, constatant que nombre de fonctionnaires et employés publics ont démissionné en raison des pressions professionnelles trop fortes sur eux ou de leur préférence à l’épanouissement individuel plutôt qu’à un emploi stable dans le public.Le député Tô Van Tam a ainsi proposé de régler à temps les questions liées à l’organisation de l’appareil et à l’effectif du personnel, d’avoir un bon système de recrutement et de sélection du personnel, de compléter et de perfectionner les mécanismes et politiques pour assurer un environnement de travail motivé et des possibilités de promotion équitables et transparentes.Pour sa part, le délégué Pham Hung Thang, de la province de Hà Nam, a proposé de considérer l’augmentation du salaire minimum des fonctionnaires et employés publics dans le cadre de la réforme salariale conformément à la résolution n°27-NQ/TW de 2018 du Comité central du Parti. – VNA