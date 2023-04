Les forces fonctionnelles ont déterré des tombes avec de nombreux ossements et objets. Photo: qdnd.vn Les forces fonctionnelles ont déterré des tombes avec de nombreux ossements et objets. Photo: qdnd.vn

Binh Phuoc (VNA) - Une équipe de travail du commandement militaire de la province méridionale de Binh Phuoc a découvert le 4 avril les restes de sept soldats dans le hameau de Phu Lac, commune de Thanh Phu, district de Binh Long, portant à vingt le nombre total d’ensembles de restes de combattants retrouvés dans ledit hameau.Après avoir reçu des informations des habitants locaux, les forces fonctionnelles ont déterré des tombes avec de nombreux ossements et objets. Auparavant, du 16 au 24 mars, l'unité de recherche a trouvé 13 ensembles de restes de soldats tombés dans la même commune.Selon les habitants, les soldats seraient peut-être morts en 1972 et amenés dans la localité pour être enterrés par leurs camarades. Aucun des restes n'a été identifié jusqu'à présent. La force de recherche continue d'élargir la zone de recherche.En 1981, les forces fonctionnelles ont également découvert neuf ensembles de martyrs de guerre dans le hameau de Phu Lac.La province appelle les anciens soldats qui ont combattu sur le champ de bataille de Binh Long à fournir des informations pour identifier les restes, par le biais des lignes directes du commandement militaire de Binh Long (974 111 315 et 0974 700 778). -VNA