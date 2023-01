Hanoi (VNA) – Les ressortissants vietnamiens résidant en France et en Allemagne ont célébré la fête du Nouvel An lunaire (Têt) avec une série d’activités culturelles et musicales.

Du copieux au menu de la fête du Nouvel An. Photo: VNA Du copieux au menu de la fête du Nouvel An. Photo: VNA

À Nogent-sur-Marne, en périphérie de Paris, l’Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) a organisé une grande fête avec une foire commerciale, des performances musicales et une exposition de photos.



Les recettes provenant de la vente des entrées devront être destinées à construire et à réhabiliter des écoles dans la province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong. À Nogent-sur-Marne, en périphérie de Paris, l’Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) a organisé une grande fête avec une foire commerciale, des performances musicales et une exposition de photos.Les recettes provenant de la vente des entrées devront être destinées à construire et à réhabiliter des écoles dans la province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong.

Espace des calligraphies en vietnamien et en français. Photo: VNA

Vuong Huu Nhan, président de l’UGVF, a déclaré que l’UGVF souhaitait attirer davantage de visiteurs, en particulier des Français, à la célébration du Têt, et a réussi cette année.



Pendant ce temps, à Berlin, environ 300 étudiants de Berlin – Potsdam et des environs se sont réunis pour assister au Berliner Tet, une activité artistique annuelle de l’association des étudiants vietnamiens de Berlin – Potsdam. Vuong Huu Nhan, président de l’UGVF, a déclaré que l’UGVF souhaitait attirer davantage de visiteurs, en particulier des Français, à la célébration du Têt, et a réussi cette année.Pendant ce temps, à Berlin, environ 300 étudiants de Berlin – Potsdam et des environs se sont réunis pour assister au Berliner Tet, une activité artistique annuelle de l’association des étudiants vietnamiens de Berlin – Potsdam.