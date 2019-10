Thua Thiên-Huê (VNA) - Des groupes religieux se sont associés de manière proactive pour la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques, a-t-on appris d’une conférence nationale tenue les 14 et 15 octobre dans la province centrale de Thua Thiên-Huê.

Vue de la conférence. Photo: baotainguyenmoitruong

Ils se sont engagés dans un programme de coordination signé en 2015 avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement afin de promouvoir le rôle des groupes religieux dans la protection de l’environnement en 2015-2020.Les religions ont publié des documents, des messages, des programmes et des plans appelant leurs fidèles à participer activement aux campagnes de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique. Les dignitaires ont renforcé leur travail de communication afin de sensibiliser les fidèles à la protection de l’environnement lors de festivals, de messes religieuses et de cours de formation.À ce jour, plus de 1.000 modèles de protection de l’environnement pilotés par des religions ont été mis en place avec le soutien du FPV et du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement afin d’atténuer les dégâts causés par les catastrophes naturelles.Lors de la conférence, Ngo Sach Thuc, vice-président du Comité central du FPV, a souligné l’importance de l’engagement du Parti, de l’États et du peuple dans le travail de protection de l’environnement.Il a affirmé que le programme de coordination a donné des résultats positifs et créé un changement fondamental dans la prise de conscience des organisations et des personnes de tous les horizons.Comme le programme montre encore ses limites, la conférence, qui comportait des séances plénières et des séances de discussion, sera axée sur l’orientation, les plans et les engagements des groupes religieux pour promouvoir le programme de coordination, a-t-il ajouté.Selon Ngo Sach Thuc, après quatre ans de mise en œuvre du programme, les 63 localités du pays ont signé les programmes avec le FPV, les services locaux des ressources naturelles et de l’environnement et les groupes religieux. – VNA