Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong et le président de la Fédération de Russie, V. V. Poutine, lors de sa visite officielle en Russie en 2018.

(Photo: VNA)

Hanoi, 17 juin (VNA) - Le secrétaire général du Parti, président du Vietnam Nguyen Phu Trong et le président de la Fédération de Russie, V.V. Poutine, ont échangé leur message de félicitations à l'occasion du 25e anniversaire du Traité sur les principes fondamentaux de l'amitié entre le Vietnam et la Russie (16 juin).

Dans leur message, ils ont décrit cet événement comme un important, marquant une nouvelle phase de développement des relations entre les deux pays.

Après plus de deux décennies, les liens ont atteint un nouveau sommet, avec une coopération consolidée et renforcée dans les domaines de la politique, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de la formation, de la science et de la technologie, de la culture, du tourisme...

Les deux dirigeants ont exprimé leur espoir que l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie et le partenariat stratégique intégral seront approfondis dans l'intérêt des deux pays, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement aux niveaux régional et mondial.

Le Vietnam et la Russie ont établi un partenariat stratégique en 2001 et l'ont transformé en un partenariat stratégique intégral en 2012.

Les relations politiques se sont continuellement consolidées grâce à de fréquentes visites et réunions mutuelles à tous les niveaux et par tous les canaux.

Le commerce bilatéral a fortement augmenté depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange (ALE) entre l'Union économique eurasiatique (UEEA) et le Vietnam en octobre 2016. La mise en œuvre effective de cet accord devrait aider les deux pays à atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars américains du commerce bilatéral dans le temps à venir.

La Russie représente actuellement plus de 90% des recettes du commerce UEEA-Vietnam. Les principaux produits exportés par le Vietnam vers la Russie sont notamment les produits électroniques, les textiles vestimentaires, les chaussures, les produits aquatiques et le café, entre autres. -VNA