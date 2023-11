L’ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio. Photo : VNA

Hanoï, 25 novembre (VNA) – La prochaine visite au Japon du président Vo Van Thuong et de son épouse transmet le message selon lequel la coopération entre le Japon et le Vietnam n'est pas seulement une relation bilatérale, mais contribue également à la paix et à la prospérité de la région et du monde, a déclaré l’ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio.Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information avant la visite prévue du 27 au 30 novembre, à l'invitation de l'État japonais, l'ambassadeur du Japon a déclaré qu'en 2023, le Japon et le Vietnam célébreraient 50 ans de leurs relations diplomatiques dans le contexte que les relations entre les deux pays se développent fortement dans divers domaines, notamment politique, économique et culturel.Il s'est dit convaincu que la visite du président Vo Van Thuong revêtirait une importance historique et deviendrait l'un des événements les plus marquants de l'année marquant le 50e anniversaire des relations bilatérales.Cette visite est également l'occasion pour les deux pays de revenir sur les progrès de leur coopération, a-t-il ajouté.Selon l'ambassadeur du Japon, afin de promouvoir davantage les relations, le Japon continuera à aider les entreprises japonaises à investir au Vietnam alors que son économie se développe dans un contexte de changement des chaînes d'approvisionnement.Le Vietnam et le Japon ayant l’avantage de former des ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine des technologies de l’information, il existe un grand potentiel pour les deux pays de devenir des partenaires d’innovation dans la transformation verte et numérique.En outre, le Japon souhaite également créer une dynamique pour restaurer le capital de l’APD, notamment dans la coopération en matière d’infrastructures.En termes de politique, le Japon affirme que le Vietnam est un partenaire important dans la réalisation de l'objectif d'un « Indo-Pacifique libre et ouvert ». Alors que la situation dans des zones telles que la Mer Orientale devient de plus en plus compliquée, le Japon approfondira sa coopération pour maintenir et renforcer l'ordre international libre et ouvert fondé sur l'esprit de l'État de droit.Concernant les échanges humains et culturels, le diplomate japonais a déclaré que les activités d'échange et les visites entre les délégations des deux pays à tous les niveaux augmentaient rapidement, y compris les visites des chefs d'État. Il y a environ 500.000 Vietnamiens d'outre-mer au Japon, a-t-il déclaré, soulignant que le pays favoriserait les échanges culturels, sportifs et touristiques entre les jeunes générations et entre les localités des deux pays. - VNA