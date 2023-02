En marge des 40e et 41e sommets de l'ASEAN qui se tiennent à Phnom Penh, au Cambodge, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le Premier ministre australien Anthony Albanese. Photo: VNA

Canberra (VNA) - Les relations Vietnam-Australie sont au meilleur moment de leur développement tant en termes de portée stratégique que de profondeur.

C'est ce qu'a estimé le docteur Nguyen Hong Hai du Centre pour l'avenir des politiques (Center for Policy Futures) de l'Université du Queensland. Il a aussi donné des évaluations sur les principaux domaines de coopération entre les deux pays lors d'une interview accordée au reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA).



Selon lui, l'économie et le commerce sont considérés comme les domaines prioritaires dans le développement des relations entre le Vietnam et l'Australie. Après avoir établi un partenariat stratégique, la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement s'est fortement développée. Les deux pays sont devenus l'un des 10 principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre en 2022 malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 au cours des deux années précédentes.



Concernant l'éducation, l'Australie est l'un des pays attirant le plus grand nombre d'étudiants vietnamiens. À l'inverse, le Vietnam est également une destination de plus en plus choisie par les étudiants australiens.

La coopération politique, de sécurité et de défense démontre la confiance croissante entre le Vietnam et l'Australie, a-t-il souligné.

Le docteur Nguyen Hong Hai a indiqué qu'il y avait six facteurs contribuant à l'établissement et au développement des relations entre les deux pays, à savoir la vision stratégique et la détermination politique des deux parties ; la demande de chaque pays venant d'intérêts nationaux ; les intérêts parallèles et similitudes, en particulier sur les questions d'intérêts stratégiques, les intérêts fondamentaux, les opinions sur la sécurité, la paix et l'ordre régional et mondial ; les opportunités et la complémentarité dans la coopération économique et commerciale; les liens entre la communauté vietnamienne avec son pays ancestral et l'Australie; et les tendances et mouvements des relations internationales dans la région et dans le monde.

Le pont Cao Lanh représente un investissement de 7.500 milliards de dongs dont 160 millions de dollars d'aide non remboursable du gouvernement australien. Photo: VNA



Il reste une énorme perspective pour les deux parties d'élargir leur coopération à l'avenir, a déclaré Nguyen Hong Hai, ajoutant que les deux pays avaient des points de vue similaires et étaient convenus de la nécessité d'assurer la liberté et la sécurité de navigation et de survol, et le respect du droit international en Mer Orientale, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Concernant les efforts des deux pays pour atteindre les objectifs climatiques, l'Australie pouvait aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de réduction des émissions et de développement d'une économie verte et propre afin de contribuer aux efforts d'adaptation au changement climatique mondial, a-t-il déclaré.



Dans les temps à venir, les deux pays devraient concentrer leur coopération stratégique sur des domaines clés tels que l'innovation, la défense et la sécurité, la culture, les échanges entre les deux peuples, a-t-il conclu. -VNA