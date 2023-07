Le professeur agrégé Bilveer Singh. Photo: VNA

Singapour (VNA) - Appréciant les relations entre le Vietnam et Singapour, plusieurs experts singapouriens ont déclaré que les deux pays avaient mis de côté leurs divergences, recherché des points communs et s’orientaient vers une coopération gagnant-gagnant, c'est-à-dire mutuellement avantageuse.



Le professeur agrégé Simon Tay, directeur de l'Institut des affaires internationales de Singapour (SIIA), a déclaré que le partenariat stratégique Vietnam - Singapour avait encore beaucoup de potentiels de développement. Il existe en effet de nombreux nouveaux domaines dans lesquels les deux parties peuvent renforcer leur coopération, tels que le commerce, l'environnement, le développement durable et, surtout, l'économie numérique, a-t-il dit.



Par ailleurs, une coopération plus étroite entre Singapour et le Vietnam dans le cadre de l'ASEAN est nécessaire pour promouvoir la solidarité intra-ASEAN, a-t-il ajouté.



De son côté, le professeur agrégé Bilveer Singh de l'Université nationale de Singapour a déclaré que pour Singapour, le Vietnam était une "mine d'or" avec de nombreuses opportunités. Pour le Vietnam, Singapour est un partenaire avec une coopération gagnant-gagnant.



Il reste encore beaucoup de potentiels pour la coopération bilatérale, a-t-il estimé, ajoutant qu’à long terme, le partenariat stratégique Vietnam - Singapour devrait être encore renforcé, avec notamment une coopération plus approfondie dans les industries de défense...-VNA