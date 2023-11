Montréal (VNA) - Le Vietnam est au cœur des priorités de la Stratégie indo-pacifique que le Canada met en œuvre. L’avenir des relations entre les deux parties s’annonce prometteur, notamment dans le domaine commercial grâce à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

C’est ce qu’a déclaré Ghislain Robichaud, directeur régional Québec/Nunavut des Affaires mondiales Canada, à la cérémonie célébrant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, organisée récemment par le Conseil d'affaires Canada - ASEAN (CABC).

La région indo-pacifique est actuellement le deuxième marché d'exportation international du Québec et également l'un des marchés canadiens ayant le plus fort taux de croissance au cours des dernières années. Depuis 2018, le gouvernement du Québec soutient plus de 250 entreprises locales dans l'expansion de leurs opérations au Vietnam, a indiqué Ghislain Robichaud.

L’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Quang Vinh. Photo: VNA



Selon l’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Quang Vinh, le Vietnam considère toujours le Canada comme l'un de ses partenaires les plus importants, le deuxième plus grand partenaire après les États-Unis en Amérique, tandis que le Canada reconnaît le Vietnam comme le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN, ainsi que comme une porte d'entrée aidant les entreprises canadiennes à entrer dans la région.

Le directeur exécutif de la CABC, TB Nguyên, a déclaré que le Vietnam jouait un rôle important parmi les pays asiatiques ciblés par la CABC, en particulier dans le contexte où les deux pays célèbrent un demi-siècle d'établissement des relations diplomatiques.



Cet événement s'inscrit dans une série d'événements que CABC organise au Canada et au Vietnam pour contribuer à promouvoir ces relations et également à créer un corridor économique entre les deux parties.



De concert avec le Canada, le gouvernement du Québec donne la priorité au Vietnam et le considère comme une nouvelle intersection dans la chaîne de valeur mondiale en raison de son potentiel dans plusieurs domaines clés qui intéressent le Québec. Le Québec possède actuellement une économie dynamique et innovante dans les secteurs tels que l'aérospatiale, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la biotechnologie et les énergies renouvelables, a dit TB Nguyên.



Le directeur de la région indo-pacifique du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Gabriel Chartier a déclaré que les relations commerciales entre les deux parties avaient récemment atteint plus de 2 milliards CAD (1,5 milliard de dollars). Le Vietnam importe principalement des équipements électroniques, des produits agricoles et médicaux du Québec, et exporte des produits électroniques, des chaussures et des vêtements vers le Québec.

Les deux parties chérissent également de nombreux nouveaux projets de coopération, contribuant à diversifier les relations de coopération, notamment dans les domaines de la culture, du développement durable et de la recherche technologique. -VNA