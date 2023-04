Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre d'une visite officielle au Vietnam du 14 au 16 avril à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, dans l'après-midi du 15 avril, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a eu une rencontre avec la presse.



Selon lui, en 10 ans depuis l’établissement du partenariat intégral entre les États-Unis et Vietnam et près de 28 ans depuis la normalisation de leurs relations diplomatiques, les deux pays ont édifié des relations dynamiques et efficaces.



Il a indiqué qu’au nom du président Biden, il s'était rendu au Vietnam pour élargir et approfondir ce partenariat, faisant suite à la conversation téléphonique le mois dernier entre le président Biden et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et aux visites de haut niveau tenues auparavant.



Le secrétaire d'État américain a souligné que les deux pays travaillaient ensemble pour des intérêts communs. Les États-Unis estiment qu'en soutenant les souhaits du Vietnam, ils feront avancer leurs propres: de la création d'emplois et de l'autonomisation des entreprises américaines à la réalisation de nouvelles avancées pour faire face à la crise climatique et à la prévention de pandémies. Antony Blinken a ajouté qu’il s’était également concentré sur la manière dont les États-Unis et le Vietnam contribuaient à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement en Asie-Pacifique.



Il a indiqué que les deux parties avaient discuté du respect mutuel de la centralité de l'ASEAN et d'un partenariat étroit à travers des cadres économiques régionaux, affirmant que les États-Unis appréciaient le rôle indispensable du Vietnam dans la résolution des problèmes de développement dans la région du Mékong.



Les États-Unis développent un partenariat économique bilatéral, aidant le Vietnam à promouvoir d'importantes réformes dans des domaines tels que travail, propriété intellectuelle et commerce équitable, a-t-il fait savoir.



Antony Blinken a ajouté que les États-Unis lançaient de nouvelles initiatives bilatérales sur le climat et que les États-Unis déployeraient 15,5 milliards de dollars pour aider le Vietnam à atteindre l'objectif «zéro émission nette» d'ici 2050 et le programme de partenariat énergétique Japon - États-Unis - Mékong.



Les États-Unis coopèrent au renforcement des capacités de santé publique du Vietnam, a-t-il affirmé, avant de réaffirmer l'engagement des États-Unis de respecter le régime politique, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam, et de soutenir un Vietnam puissant, indépendant, autonome et prospère.



Le secrétaire d'État américain a en outre affirmé l’engagement de son pays de régler les conséquences de la guerre, rappelant que le mois dernier, les États-Unis avaient annoncé un nouveau projet d'une valeur de 73 millions de dollars pour traiter les sols et les sédiments contaminés à Bien Hoa.



Antony Blinken a estimé que les deux pays avaient fait une avancée pour consolider leurs relations en lançant la construction du nouveau complexe de l'ambassade des États-Unis à Hanoï. Il s’est déclaré convaincu que les relations bilatérales continueraient de se renforcer dans les décennies à venir.-VNA