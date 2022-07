Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des sept premiers mois de l'année, les recettes budgétaires de la capitale ont bondi de près de 25% par rapport à la même période de l'an dernier, a annoncé l'Autorité des impôts de Hanoï.



Entre janvier et juillet, les recettes budgétaires de la ville sont estimées à plus de 167.679 milliards de dôngs, soit 59,5% du plan fixé, en hausse de 24,9% sur un an. Cette augmentation est plus élevée que le taux de croissance moyen du pays (17,6%).

En détail, les recettes en provenance du secteur boursier ont atteint 2.107 milliards de dôngs (+74%), celles de l’immobilier et de la construction, 5.950 milliards de dôngs (+37%) et celles du secteur bancaire, 21.611 milliards de dôngs (+93%). -VNA