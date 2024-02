Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville, 8 février (VNA) - Les 17 trains de la ligne de métro n°1 Ben Thanh - Suoi Tien, à Hô Chi Minh-Ville, circuleront en continu à titre d'essai pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt), a informé l’Autorité de Gestion des Réseaux Ferroviaires Urbains (MAUR).L'entrepreneur Hitachi du dossier d'appel d'offres CP3 profitera de la suspension de l'installation des équipements pour augmenter les opérations pilotes afin de compléter les tests des équipements restants en vue de mettre la ligne en service commercial cette année.Une fois mis en service, les systèmes de l'itinéraire fonctionneront de manière harmonieuse et presque automatiquement, des opérations d'essai sont donc obligatoires pour garantir que tous les équipements sont bien connectés les uns aux autres, a déclaré MAUR.Il a ajouté qu'environ 40 personnes, principalement des experts venus d'Europe et du Japon, seront chargées des tests pendant les vacances.La ligne de métro n°1 se compose de 17 rames de 61,5 m de long, chacune de trois voiture, fabriquées au Japon. Chaque rame peut transporter au maximum 930 passagers, dont 147 assis et 783 debout. La vitesse maximale conçue est de 110 km/h sur les sections surélevées et de 80 km/h sur les sections souterraines.Environ 97,5 % de la charge de travail de l’itinéraire a été réalisée. L'installation devrait être opérationnelle en juillet 2024.- VNA