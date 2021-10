Le président de l'AN Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï, 19 octobre (VNA) - Le membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, qui est également chef du comité directeur spécialisé dans l’élaboration de projets liés à la stratégie d’édification et de perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam jusqu’en 2030 avec une orientation à l’horizon 2045, a présidé le 19 octobre sa deuxième réunion à Hanoï.Lors de la réunion, Vuong Dinh Hue a souligné la préparation scientifique et méticuleuse des programmes relatifs, conformément au calendrier établi par le Comité directeur national et la Commission des affaires du Parti au Parlement, ainsi que la mobilisation de spécialistes et de scientifiques, dans le cadre de l’application des mesures de dist an ciation sociale en raison du COVID-19.