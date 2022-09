Hanoi (VNA) – Le puissant typhon Noru pourrait provoquer des pluies torrentielles dans le Centre du Vietnam après son entrée dans la Mer Orientale dans l’après-midi du 25 septembre, a déclaré le directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, Mai Van Khiêm.

Des pêcheurs de Da Nang rentrent leurs engins de pêche face à l’arrivée du typhon Noru. Photo : VNA

Le responsable a fait savoir qu’au matin du 25 septembre, l’épicentre du typhon se situait à environ 250 kilomètres à l’est de l’île de Luzon aux Philippines avec une vélocité du vent de 183 km/heure.

Dans les prochaines 24 heures, il devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 20 à 25 km/heure. À 10 heures du matin le 26 septembre, son vent pourrait diminuer à 134-149 km/heure, son œil se trouvant à environ 740 km à l’est de l’archipel vietnamien de Hoang Sa (Paracels).

À 10 h le 27 septembre, l’épicentre du typhon devrait se trouver à environ 140 km à l’est de l’archipel, avec des vents soufflant à 149 km/heure.

Dans les 48 à 72 heures suivantes, il devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 20 à 25 km/heure, entrant dans la région centrale du Vietnam. Il devrait devrait toucher terre dans les provinces de Thua Thiên-Huê et Binh Dinh le matin du 28 septembre, avec des vents pouvant atteindre 88 km/h.

En raison de l’influence de Noru, à partir du 25 septembre à midi, les régions au nord et au milieu de la Mer Orientale devraient connaître des vents violents pouvant atteindre 88 km/heure. La région près de son épicentre devrait connaître des vents allant jusqu’à 117 km/heure.

Les bateaux se mettent à l’abri dans l’écluse de Tho Quang. Photo : VNA

La région septentrionale du Centre devrait connaître des pluies diluviennes avec une pluviométrie de 100 à 200 mm le jour et davantage de pluies les jours suivants.

Dans les prochaines 72 à 96 heures, le typhon devrait se déplacer vers l’ouest à une vitesse de 20-25 km/h avant de s’affaiblir.

Face à l’arrivée de la tempête, les localités de la région centrale ont appliqué des mesures pour minimiser les pertes en vies humaines et en biens.

La province de Nghê An a étroitement contrôlé les navires et les a avertis du typhon, tout en élaborant des plans pour assurer la sécurité des habitants. Depuis le 24 septembre au soir, elle a délesté les réservoirs de la centrale hydroélectrique Chi Ke.

Pendant ce temps, la province de Phu Yên a préparé des forces et des véhicules pour les activités de recherche et de sauvetage et a aidé les habitants à protéger leurs fermes aquacoles. Elle a également guidé les navires locaux à accoster dans les ports pour assurer leur sécurité. Les 393 navires de pêche opérant en mer ont été informés de la tempête. – VNA