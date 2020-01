Hanoi (VNA) - Le Têt du Rat de terre arrive à grand pas… Les paniers de cadeaux et les produits de circonstance envahissent déjà les rayons des centres commerciaux, des supermarchés et des magasins de proximité. Et cette année, les consommateurs ont tendance à acheter le «made in Vietnam».

Photo: congthuong.vn

«Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens»… Le slogan ne sera pas resté lettre morte pour les grandes chaînes de distribution comme Co.opmart, VinMart, Mega Market ou encore Big C: 90% de leurs produits de Têt proviennent du Vietnam… Et ils occupent bien souvent la place d’honneur, que ce soient les biscuits Bibica, Huu Nghi, Tràng An et Kinh Dô, les bières de Hanoi et de Saigon, le nuoc mam de Phu Quôc…

«On a l’embarras du choix ! Il n’y a que des produits de qualité à des prix très abordables. Pour les produits de première nécessité, le prix n’a pas beaucoup augmenté, ce qui est une excellente chose!», dit Lê Thi Thu, une cliente hanoïenne.

La Société générale du commerce de Hanoi a installé une soixantaine de points de vente de produits de Têt dans les régions rurales et a installé un marché de Têt dans le district de Ung Hoà, dans la banlieue de la capitale.

La chaîne sud-coréenne Lotte Mart a quant à elle préparé 200 tonnes de produits, en majorité alimentaires, et de légumes frais, à distribuer à ses quatorze hypermarchés dans l’ensemble du pays.

«Nous privilégions les produits vietnamiens », explique Nguyên Minh Tuân, directeur de Lotte Mart Câu Giay. «90% de nos rayons sont remplis de marques vietnamiennes. L’emballage des produits domestiques est aussi attractif que celui des produits importés, mais par contre, les prix sont moins élevés! Nous renforçons aussi le contrôle de la qualité et la traçabilité des produits, conformément à la loi», promet-il.

Saigon Co.opmart propose quant à lui des promotions applicables à l’habillement, l’épicerie, la friandise et les fruits.

De son côté, Big C Vietnam a lancé la campagne «Joyeux Têt vietnamien» avec des réductions allant de 20 à 49% sur la biscuiterie de Têt.

La qualité renforcée au fil des années et la promotion commerciale domestique ont finalement conquis le cœur des consommateurs vietnamiens. – VOV/VNA