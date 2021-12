Marina Trân Vu, fondatrice et directrice exécutive d’Equo Vietnam. Photo : CTV/CVN

Hanoi (VNA) - À travers les produits à base d’ingrédients naturels de sa marque Equo Vietnam, Marina Trân Vu, la fondatrice canadienne d’origine vietnamienne, souhaite contribuer à la protection de l’environnement et de la santé des consommateurs.

Marina Trân Vu, 30 ans, est fondatrice et directrice exécutive d’Equo Vietnam, une start-up spécialisée dans la fabrication de produits respectueux de l’environnement. Parmi eux, on peut citer des pailles, couteaux, louches… conçus en marc de café, herbe, riz, canne à sucre, noix de coco, etc.

Consommer de manière responsable

Marina Trân Vu a décidé de commercialiser via sa start-up Equo des produits respectueux de l’environnement contenant des ingrédients 100% naturels, ne créant ainsi aucune pollution. Les pailles sont sa première gamme de produits.

Originaire du Canada, la jeune femme ne s’est installée au Vietnam que récemment. C’est en utilisant une paille faite à base d’herbe dans un café au Vietnam qu’elle a eu l’idée de développer l’idée de créer des produits exclusivement à base d’ingrédients naturels.

Diplômée en marketing de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université Yonsei, une des meilleures écoles de la République de Corée, Marina Trân Vu a vite réalisé tout le potentiel de son entreprise.

Éduquée à l’occidentale, la jeune femme connaît bien les habitudes de consommation sur les marchés étrangers comme les États-Unis, le Canada, l’Australie ou l’Europe. Avec l’évolution des mentalités au Vietnam et la nécessité de limiter la production des déchets et les pollutions, elle pense que sa paille connaîtra certainement un grand succès.

"L’innovation et le rythme de développement rapide du Vietnam sont des facteurs favorables pour les projets de start-up. Le pays prend aussi un virage +vert+, plus respectueux de l’environnement", confie Marina Trân Vu.

"Le Vietnam a de nombreux potentiels qui ne sont pas encore bien exploités. La mission d’Equo est de contribuer à édifier un avenir meilleur pour les générations futures. Nous souhaitons devenir un label durable, reconnaissable au Vietnam et dans le monde", espère-t-elle.

Les pailles respectueuses de l’environnement d’Equo Vietnam. Photo : CTV/CVN

En Occident, les pailles en papier ont rapidement gagné en popularité, jusqu’à devenir une solution privilégiée pour réduire le plastique. Selon Marina Trân Vu, cette solution n’est pas optimale parce que la paille se désagrège rapidement et se mélange dans les boissons. Dans le même temps, les pailles faites en acier inoxydable ou en verre peuvent être utilisées plusieurs fois, mais ne sont pas pratiques à transporter.

Les produits d’Equo Vietnam sont maintenant distribués sur quatre marchés : les États-Unis, l’Australie, le Canada et le Vietnam. Ce label compte comme principaux clients au Vietnam une chaîne de cinémas, la marque de distribution GS25, Le Square Epicier Fin ou encore Farmers’ Market.

Bientôt une gamme diversifiée de produits

À travers Equo Vietnam, la jeune entrepreneure souhaite présenter des produits fabriqués à partir d’ingrédients naturels. Ces derniers représenteront la diversité des matières premières de l’agriculture vietnamienne et ouvriront de nombreuses opportunités d’emploi aux paysans.

Voulant présenter rapidement une grande variété de produits à des prix raisonnables, la directrice exécutive d’Equo compte aussi sur la certification internationale. Ainsi, les produits d’Equo Vietnam ont reçu des certificats du Département de gestion des aliments et de pharmacie des États-Unis. La compagnie collabore aussi avec plusieurs organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la protection de l’environnement comme Skip the Plastic Straw, Plastic Pollution Coalition, Hannah4Change et Techstars.

Le prix moyen de 1.000 pailles d’Equo va de 1,3 à 1,7 million de dôngs. Le paquet de 50 pailles à base de marc de café coûte 87.000 dôngs. Certes, les prix paraissent élevés mais l’achat est aussi un acte fort pour protéger la nature et sa santé.

Dans un avenir proche, Equo Vietnam étoffera sa gamme de produits en proposant notamment un ensemble de fournitures de bureau et un service de vaisselle complet. – CVN /VNA