Des produits à base de lotus. Photo: VNA



Hung Yen (VNA) - L'Office national de la propriété intellectuelle du Vietnam, relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a annoncé la décision et remis le 8 septembre un certificat de marque pour les produits à base de lotus de la province septentrionale de Hung Yen.



Le directeur du Service provincial des Sciences et des Technologies, Tran Tung Chuan, a déclaré que les produits à base de lotus sont le 30ème produit local à bénéficier d'une protection de la propriété intellectuelle, outre une indication géographique pour les "longanes de Hung Yen", 11 certificats de marque et 17 certificats de marque collective.



Remise du certificat de marque pour les produits à base de lotus à des organisations et individus. Photo: VNA

La province compte actuellement près de 100 hectares de lotus. En 2022, le Comité populaire provincial a chargé le Service des Sciences et des Technologies de se coordonner avec une unité de conseil afin de créer, gérer et développer l'enregistrement de marques pour les produits locaux à base de cette plante.



Le 23 août 2023, l'Office national de la propriété intellectuelle a rendu une décision accordant le certificat d'enregistrement de la marque "Lotus de Hung Yen" à sept produits : thé de lotus, thé aux graines de lotus, graines de lotus fraîches, graines de lotus séchées, graines de lotus séchées instantanées, racines de lotus et fleur de lotus. -VNA