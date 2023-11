Hanoi (VNA) – La ministre de la Santé Dào Hông Lan a déclaré mercredi 1er novembre devant l’Assemblée nationale que le secteur de la santé se concentrera sur le règlement des problèmes en suspens évoqués par les députés lors des débats sur la situation socio-économique de cette session.

Après la pandémie de Covid-19, le secteur de la santé de notre pays ainsi que de nombreux autres pays dans le monde se trouvent confrontés à de nombreuses difficultés et ont révélé de nombreuses limites, a-t-elle fait savoir, notant une avalanche de problèmes à régler.Après d’énormes efforts déployés durant près de trois ans pour lutter contre la pandémie, la pénurie de médicaments, équipements et matériels médicaux s’aggrave dans nombre d’établissements de santé, a-t-elle déploré.Cela s’est produit pour de nombreuses raisons, la principale étant la rareté des principes actifs dans le monde et la fluctuation des prix à l’échelle mondiale, a-t-elle indiqué, évoquant un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé selon lequel le manque de médicaments et d’équipements médicaux constitue un défi persistant.Parmi les fonctionnaires et les employés médicaux du niveau central à l’échelon local, beaucoup ont violé la législation (en matière de santé) et une vague de démissions s’est manifestée dans le secteur de la santé publique, alors que les mécanismes et les politiques n’ont pas facilité les choses, a-t-elle poursuivi.

Le député de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Tri Thuc. Des députés ont appelé à construire deux centres de traitement par radiothérapie protonique à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Dans ce contexte, le secteur de la santé a bénéficié d’une direction exceptionnelle de la part du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement ; de la collaboration étroite des ministères, départements, branches et localités, en particulier, des députés, des électeurs et de toute la population, a-t-elle noté.La ministre Dào Hông Lan a également indiqué que le secteur de la santé s’est concentré sur la mise en œuvre des objectifs, des cibles et des tâches assignées par l’Assemblée nationale et le gouvernement.La priorité est donnée au travail de construction et de perfectionnement des institutions et des stratégies dans le secteur de la santé afin de créer un couloir juridique pour les examens et les traitement médicaux de la population ainsi que pour exercer les fonctions de gestion publique en matière de santé.Dans le même temps, les efforts se focaliseront sur l’amélioration de la qualité des examens et des traitements médicaux à tous les niveaux et le renforcement de la la prévention et du contrôle des maladies infectieuses, a-t-elle ajouté. – VNA