Hanoï (VNA) - Les prix de l'essence ont augmenté à partir de 15h le 5 septembre, avec une légère hausse de plus 200 dôngs le litre, selon une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.

Plus précisément, les prix du litre d'essence RON 95-III et E5 RON 92 ont augmenté respectivement de 270 et de 140 dôngs. Les prix sont désormais de 24.870 dôngs le litre de RON 95-III et de 23.470 dôngs le litre d'E5 RON 92.



Les prix du diesel 0.05S et du pétrole lampant ont progressé de 290 dôngs et de 510 dongs, respectivement. Le diesel se vend désormais à 22.640 dôngs le litre et le pétrole lampant à 22.810 dôngs. Le prix du mazout 180CST 3.5S a baissé de 280 dôngs le kilo et se vend désormais à 17.700 dôngs le kilo.

Les prix des carburants ont connu 25 ajustements depuis le début de l'année, avec 15 augmentations, 7 diminutions et trois fois sans changement. Par rapport au début de l'année, le prix de l'essence E5 RON92 a augmenté d'environ 2.600 dôngs le litre et celui de l'essence RON95-III de 2.700 dôngs le litre. -VNA