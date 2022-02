Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Les ministères de l'Industrie et du Commerce et des Finances ont annoncé l'augmentation des prix des carburants depuis 15h du 11 février.

Alors, le prix de l’E5 RON92 est désormais de 24.571 dôngs le litre ; celui du RON 95, de 25.322 dôngs ; du diesel 0.05S, de 19.865 dôngs, soit une augmentation respective de 976 dongs, 962 dongs et 962 dongs.

Il s'agit de la quatrième hausse consécutive des prix des carburants, avec une somme totale de 2.500 dongs le litre.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le marché mondial de carburants a connu ces derniers temps des fluctuations des prix.

L'approvisionnement en carburants reste rare en raison de l'influence de facteurs principaux tels que : les tensions politiques entre la Russie et l'Ukraine et l'instabilité politique dans des pays comme le Kazakhstan, la Libye, l'Iran... De plus, la forte inflation dans de nombreux grands pays comme les États-Unis, la Chine... affecte également les prix mondiaux de l'essence qui ont tendance à augmenter.

Les cours mondiaux moyens des carburants sont de 102,419 dollars le baril d’essence RON 92, de 104,605 dollars le baril d’essence RON 95, de 104,831 dollars le baril de diesel 0.05S.

Les ministères ont décidé de recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants. Concrètement, les prélèvements sur ce fonds sont de 200 dôngs le litre pour l’E5 RON 92, de 50 dôngs le litre pour le RON 95, de 400 dongs le litre pour le diesel. –VNA