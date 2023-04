Hanoï (VNA) - Les prix à l'exportation du riz vietnamien ont augmenté de 9,2% en glissement annuel pour atteindre 532 dollars la tonne au premier trimestre 2023, augmentant la valeur des exportations de 1,79 million de tonnes au premier trimestre 2023 pour une valeur de plus de 900 millions de dollars, soit une augmentation de 19% en quantité et de 30% en valeur par rapport à la même période de 2022, a déclaré le Département général des douanes du Vietnam.

L'augmentation des prix a été attribuée à une augmentation de la proportion de riz de haute qualité tels que le riz parfumé, gluant et de spécialité.

Le riz de haute qualité représente 50 % du volume total des exportations et se vend actuellement entre 600 et 1.000 dollars la tonne.

Les experts ont prédit que les conditions favorables resteront pour l'exportation de riz et que les prix resteront bons à court terme, car la part de riz de haute qualité augmente et les incertitudes économiques et politiques mondiales stimulent la demande de stockage de nourriture.

Le riz vietnamien continuera probablement d'être cherché au deuxième trimestre de l'année, car la demande a augmenté sur les principaux marchés, notamment les Philippines, la Chine et l'Afrique, selon l'Association des vivres du Vietnam (VFA). - VNA