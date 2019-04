Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’indice des prix à la consommation (IPC) en avril de la mégapole du Sud a progressé de 0,36% par rapport à mars et de 4,25% sur un an, a annoncé mardi 30 avril le Département des statistiques de Hô Chi Minh-Ville.



Parmi les 11 groupes de biens référencés, huit ont connu une hausse mensuelle, la plus forte hausse étant le groupe "Transports" (4,8%). D’autres groupes ont progressé dans une fourchette de 0,01% à 0,21%.



Entre-temps, les groupes "Postes et télécommunications" et "Restauration et services de restauration" ont régressé respectivement de 0,12% et 0,6%. Seul le groupe "Médicaments et services liés à la santé" est demeuré stable.



Les experts ont attribué la hausse de l’IPC en avril notamment à l’augmentation des coûts de transports, de l’électricité, de l’eau…



Selon le Département des statistiques de Hô Chi Minh-Ville, le cours de l’or a reculé de 0,68% par rapport au mois de mars alors que celui du dollar américain est resté stable. – VNA