Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Département général de météorologie et d'hydrologie du Vietnam (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) a organisé le 23 mars, une cérémonie en écho à la Journée météorologique mondiale 2021 sur le thème: "L’océan, le temps et le climat".

La cérémonie de lancement a eu lieu en ligne, en connexion avec 63 autres stations hydrométéorologiques dans l'ensemble du pays, stations hydrométéorologiques régionales et la Fanpage dudit Département, avec la participation de ministères, branches, localités et scientifiques dans les domaines de la recherche sur la météorologie, l’hydrologie, la prévention des catastrophes naturelles, des forces de recherche et de sauvetage en mer, des représentants d'ambassades et d'organisations internationales.

Selon le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Le Cong Thanh, le thème «l'océan, le temps et le climat» vient souligner les efforts que déploie l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour mettre en évidence les liens qui unissent l'océan, le temps et le climat au sein du système Terre.

Il correspond également à la première année de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030), qui vise à encourager le lancement d'idées innovantes et transformatrices pour faire de l'océanographie une source d'informations à l'appui du développement durable.

L'OMM, en tant qu'institution des Nations Unies spécialisée dans les questions relatives au temps, au climat et à l’eau, aide la société à comprendre le caractère indissociable des liens qui unissent l'océan, le climat et le temps. Elle favorise la connaissance du monde dans lequel nous vivons, dont les impacts du changement climatique. Elle renforce aussi la capacité de ses membres à maintenir des économies viables et à assurer la sécurité en vies humaines et en biens en réduisant les risques de catastrophe.

Le vice-ministre Le Cong Thanh a souhaité que les organismes compétents aux niveaux central et local continuent de travailler plus étroitement avec le secteur de l'hydrométéorologie, en soutenant efficacement les travaux de prévision et d'alerte météo pour atténuer les catastrophes naturelles, contribuant ainsi au développement du pays et aux moyens de subsistance durables de chaque citoyen.

Il a ensuite affirmé qu'en tant que membre de l’OMM, le Vietnam a coopéré et coopérerait encore avec l’OMM et les pays membres pour mettre en place des programmes de recherche et d'échange d'informations afin d'améliorer de plus en plus sa capacité de prévision, de renforcer le rôle et la position de son secteur de l'hydrométéorologie.

Après la cérémonie de lancement, les délégués ont assisté au séminaire " Surveillance des océans - Prévision des catastrophes naturelles pour les moyens de subsistance marins».-VNA