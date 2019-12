Un spectacle du chant « then ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les pratiques du « then » par les groupes ethniques Tay, Nung et Thai au Vietnam, ont été inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, a annoncé le 13 décembre le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Cette inscription a été faite lors de la 14e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui s'est tenue le 12 décembre à Bogota, en Colombie.

Lors de cette session, Le Thi Thu Hien, directrice du Département du patrimoine culturel, revelant du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour protéger les valeurs de cet art vocal.

Le chant « then » satisfait à l'ensemble des cinq critères pour être reconnu en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Il est une partie essentielle de la vie spirituelle des groupes ethniques Tay, Nung et Thai, et pratiqué dans de nombreuses provinces septentrionales, notamment Cao Bang, Bac Kan, Thai Nguyen, Lang Son, Ha Giang, Quang Ninh, Son La, Lai Chau, Lao Cai, Bac Giang, Yen Bai et dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

Les pratiques du chant « then » reflètent les caractéristiques culturelles de ces groupes ethniques, de la musique à la danse et aux instruments de musique.

Le « then », en dialecte Tày, Nung et Thai, signifie «le Ciel». Le chant est une forme de narration qui raconte des voyages au ciel pour demander au dieu d'accorder chance et bonheur sur Terre.

Il est traditionnellement accompagné du « dàn tinh » (instrument à deux ou trois cordes à manche long, dont la caisse de résonance est une calebasse coupée et séchée).

Cet art traditionnel qui accompagne les fêtes, obsèques et mariages, est un élément central de la vie culturelle de ces ethnies minoritaires.

Le chant « then » a été inscrit sur la liste du patrimoine immatériel du Vietnam en 2012. -VNA