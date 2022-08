Manutention de marchandises au port de Cat Lai, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le potentiel de l'économie numérique, la population jeune, l'expansion d'Internet et des chaînes d'approvisionnement ouvrent de nouvelles opportunités pour le secteur de la logistique au Vietnam.



Récemment, des médias étrangers ont évalué les perspectives et les défis de la logistique et des zones urbaines intelligentes au Vietnam. Le journal Nikkei Asia a ainsi estimé : "Le Vietnam produit des Apple Watch et des MacBook pour la première fois", et a décrit le pays comme le centre de production le plus important d'Apple, fournissant une série de produits clés pour la société américaine notamment des iPads et des AirPods.



La valeur du marché de l'économie numérique du Vietnam s'élève à plus de 50 milliards d'USD, offrant de grandes opportunités pour le secteur de la logistique. Cependant, le système d'infrastructures de transport n'est pas synchronisé et dépend fortement des routes terrestres, selon le magazine Fiber2fashion.



Selon Kevin Burrell, directeur général régional de Maersk Group, le Vietnam sera un pays qui bénéficie du départ d'entreprrises étrangères de la Chine. Il deviendra une destination stratégique et les installations logistiques seront très importantes. Cela signifie que les infrastructures portuaires, ferroviaires et aériennes sont essentielles pour garantir la connexion au monde. Les infrastructures à faibles coûts de ce marché le rendent extrêmement attractif pour les investissements directs étrangers.



Le site OpenGovasia a souligné que le gouvernement vietnamien a approuvé le programme national de développement des zones rurales intelligentes. D'ici 2025, le Vietnam ambitionne d'avoir au moins 90% des dossiers et documents administratifs publics au niveau central, 80% au niveau d'arrondissements traités en ligne. Au moins 97% de ses communes répondront aux critères de la Nouvelle ruralité en termes de l'information et des télécommunications.



Hiroyuki Moribe, directeur de l'Institut de recherche économique du Vietnam au Japon, a analysé : "La population du Vietnam dépassera rapidement les 100 millions d'habitants, avec de nombreux jeunes travailleurs et un environnement Internet ouvert. C'est une force que le Japon n'a pas, non seulement dans le domaine des zones rurales intelligentes, mais aussi dans de nombreux autres. De plus, cette année, le Vietnam devrait croître de 6,5% et l'an prochain, sa croissance sera encore plus élevée".



Ces médias partagent la même estimation selon laquelle le potentiel pour le Vietnam est grand, mais le défi existe car cette industrie de la logistique est aussi un atout de bon nombre de pays de la région.-CVN/VNA