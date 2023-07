Au poste frontalier Huu Nghi. Photo : VNA

Lang Son, 10 juillet (VNA) - Cinq postes frontaliers, à savoir Chi Ma, Huu Nghi, Tan Thanh, Coc Nam et Dong Dang, dans la province septentrionale de Lang Son ont maintenu leurs opérations stables, avec plus de 1.000 véhicules traités chaque jour, selon le Comité de la gestion de la zone économique de la porte frontière de Dong Dang - Lang Son.Parmi eux, Huu Nghi et Tan Thanh travaillent à une capacité plus élevée depuis mai, lorsqu'un certain nombre de fruits vietnamiens ont commencé à entrer dans leurs principales récoltes, a indiqué le Comité.Notamment, la partie chinoise a accepté de rétablir le commerce des produits de la pêche avec le Vietnam via les portes frontalières de Coc Nam (Vietnam) - Nong Yao (Chine) depuis juillet, après une interruption de près de trois ans.Hoang Khanh Duy, chef adjoint du Comité de gestion de la zone économique de la porte frontière de Dong Dang - Lang Son, a déclaré que pour faire face à la congestion des camions aux postes frontières, le Comité s'est coordonné avec le commandement provincial des gardes-frontières et le département de la sécurité publique la réglementation des véhicules.Les forces compétentes ont également vu leurs heures de travail prolongées jusqu'à 23h00, et même le week-end, a-t-il ajouté.Depuis mai, plus de 67.600 véhicules ont été dédouanés aux postes frontières de Lang Son, dont 31.800 transportaient des produits d'exportation.Tran Van Anh, chef adjoint du bureau des douanes de la gare internationale de Dong Dang, a suggéré que le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et son homologue chinois signent un protocole sur la livraison et la réception des marchandises via la porte frontière de Dong Dang pour faciliter les exportations vietnamiennes par voie ferrée vers ce pays voisin.La valeur totale du commerce via les postes frontaliers de Lang Son au cours des six premiers mois de cette année a été estimée à plus de 2,28 milliards de dollars, représentant 60,1 % de l'objectif et dépassant de 1,1 % le chiffre enregistré à la même période de l'année dernière.- VNA