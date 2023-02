Pour créer des conditions optimales pour les entreprises exportatrices, les unités autorisées aux postes frontières ont mis en place des solutions pour faciliter un dédouanement rapide.

Pendant la même période, le nombre de déclarations en douane au poste-frontière international de Huu Nghi (Amitié) a grimpé de 91 % en glissement annuel. 100% des déclarations ont été soumises via le système douanier électronique.

Photo: VNA

Depuis le début de 2023, le poste-frontière de Tan Thanh a dédouané plus de 830 lots de fruits frais avec environ 155.0000 tonnes (d'une valeur de 48 millions de dollars), soit une augmentation de 200% par rapport à la même période de 2022.Selon les statistiques de l'autorité de Lang Son , plus de 1.360 lots de fruits avec 220.000 tonnes ont été expédiés en Chine via cinq portes frontalières dans la province, à savoir Huu Nghi, Tan Thanh, Dong Dang, Chi Ma et Coc Nam au cours des deux premiers mois de 2023, un hausse de 140% en variation annuelle.